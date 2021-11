«Für einen Moment wusste ich nicht, wer wer ist»

Erst vor wenigen Wochen, genauer gesagt am 11. November 2021, sind Anna-Maria Ferchichi und Bushido (43) Eltern der Drillinge Leonora, Naima und Amaya geworden. Auf Instagram gewährt die stolze Mama seither regelmäßig Einblicke in den Alltag mit ihren Töchtern. Bei so viel Ähnlichkeit unter ihren Kindern kann es aber durchaus mal zu Verwechslungen kommen, wie die 40-Jährige in ihrer Instagram-Story zugibt.

Normalerweise orientiere sich Anna-Maria an den Farben der Mützchen, die die Kleinen tragen. Im Eifer des Gefechts hat die achtfache Mutter diese aber vergessen. «Gerade sind wir so schnell los und für einen Moment wusste ich nicht mehr, wer wer ist», so Ferchichi.

«Amaya ist quasi Einzelkind»

Tatsächlich gleichen sich die drei Mädchen – zumindest auf dem jüngsten Foto – bis aufs Haar. Anna-Maria scheint den kleinen Fauxpas aber mit Humor zu nehmen. Papa Bushido habe übrigens weniger Mühe: «Nur Leonora und Naima sind eineiig. Sie sehen komplett gleich aus», verriet der Rapper gegenüber «Bild». «Ich kaufe jetzt kleine Kettchen, damit ich sie unterscheiden kann. Die kleine Amaya ist quasi ein Einzelkind.»

Dem «Einzelkind», welches bei der Geburt nur 1600 Gramm wog und zierliche 44 Zentimeter groß war, hat der 43-Jährige zudem einen eigenen Instagram-Post gewidmet. «Ich war damals jung und wusste es nicht besser – bin fast gestorben vor Angst um eure Schwester …», so der 43-Jährige.

Vor der Geburt sah es für Amaya nicht gut aus. Im August hatte es noch den Anschein, als würde das dritte Drillingskind im Mutterleib nicht überleben. Glücklicherweise kamen alle drei, trotz Komplikationen in der Schwangerschaft, wohlauf zur Welt.

(L'essentiel/Saskia Sutter)