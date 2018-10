Schauspieler Tommy Schlesser im Babyglück

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Luxemburger Schauspieler Tommy Schlesser und seine Frau Jill Morbach sind stolze Eltern geworden. Bereits am 1. Oktober erblickte ihr erstes gemeinsames Kind um 8.18 Uhr das Licht der Welt. Am Sonntag postete Tommy nun ein erstes Foto mit seiner kleinen Tochter Marie auf Instagram und fügte liebevolle Worte hinzu: «Das war der allerschönste Moment in meinem Leben, unsere neugeborene Tochter Marie zum ersten Mal im Arm zu halten».

Aber nicht nur privat scheint es für den 29-Jährigen glatt zu laufen. Auch die Karriere macht weiterhin Sprünge. Ende des Jahres wird der Luxemburger in einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung im ZDF zu sehen sein.

(L'essentiel)