Wendler will trotz Fan-​​Absage wieder plappern

Michael Wendler fragte erst vor Kurzem in einer Umfrage, ob er wieder live auf Instagram gehen soll. Die Antwort war eindeutig: Ganze 86 Prozent klickten auf Nein. Was für eine Blamage! Komiker Oliver Pocher hatte sich schon vor dem Ergebnis darüber lustig gemacht.

Doch dem Schagerbarden ist das «egal». Er glaubt weiterhin, dass seine Follower daran interessiert sind. «Mehr als 30.000 Insta-Fans wollen das so», verteidigte er sich. Dazu schrieb er noch: «Die mit ‹Nein› stimmen, müssen ja nicht zuschauen!». Am Dienstag, den 17.11. um 20 Uhr soll es dann soweit sein: Da will der 48-Jährige «Breaking News» verkünden. Um was es dabei geht, ist nicht bekannt.

Zuletzt ließ der Wendler seine Follower auf Instagram wissen, dass er weiterhin der Meinung ist, die deutsche Bundesregierung würde gegen das Grundgesetz verstoßen. Außerdem stellte er klar, dass er sich mit dem Sieg des künftigen US-Präsidenten Joe Biden nicht zufrieden geben will: «Ich lege mich fest: Trump bleibt Präsident der USA». Sechs Minuten später löschte er das Posting wieder.

(L'essentiel/red)