Nicki Minaj erwartet ihr erstes Kind

Am Montagnachmittag postete Nicki Minaj (37) ein neues Foto auf Instagram und schrieb dazu: #Preggers – also #Schwanger. Gerüchte, wonach der Rap-Star schwanger ist, hielten sich in den vergangenen Wochen und Monaten hartnäckig, nun ist klar, dass sie ihr erstes Kind erwartet.

Der Vater des Babys ist höchstwahrscheinlich Kenneth Petty (42), mit dem Nicki seit Mitte Oktober 2019 verheiratet ist. Fans waren jedoch besorgt, weil Petty eine düstere Vergangenheit hat. Er ist ein registrierter Sexualstraftäter und saß laut US-Medien auch schon wegen Mordes hinter Gittern. Minaj hatte ihre Beziehung jedoch immer verteidigt und ihren Liebsten in Schutz genommen.

Die Amerikanerin wurde für zehn Grammys nominiert, erzielte 2017 einen Guinness Weltrekord für die meisten Billboard Hot 100 Charts einer Solokünstlerin und nahm an fünf MTV Video Music Awards teil. Zu Minajs größten Hits gehören «Anaconda», «Bang Bang» oder «Super Bass».

(L'essentiel/red)