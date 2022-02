Sie stahlt, lacht, singt und witzelt auf der Bühne. Ihre positive Art ist es, mit der es Michelle Hunziker (45) schafft, das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Doch in der zweiten Ausgabe ihrer TV-Show «Michelle Impossible» wurde es nun überraschend emotional: Ihre Mama Ineke (78) erinnerte sich an die Zeit, in der ihre Tochter in der italienischen Sekte «Krieger des Lichts» war, und offenbarte, wie furchtbar belastend diese Zeit für sie war.

«Michelle war 23 und seit drei Jahren mit Eros verheiratet, als sie für fünf Jahre der Familie fernblieb. Eine schreckliche Zeit. Sie rief mich eines Morgens an und sagte mir, dass in ihrem Leben kein Platz mehr für mich sei.» Ein Moment, der bis heute schmerzhaft sei.

«Ich wollte ihr die Fresse polieren»

Während Ineke dieses traurige Kapitel aus dem Familien-Leben der Hunzikers auf der Bühne preisgibt, steht Michelle sichtlich betroffen daneben. Aus der Traurigkeit wird allerdings plötzlich Wut: «Ich wollte der Frau, die sich meine Tochter geholt hatte, die Fresse polieren», bricht es aus Mama Hunziker raus. Ihr damaliger Schwiegersohn, Eros Ramazotti (58), habe sie letztendlich von unüberlegten Taten abgehalten.

Michelle selbst kam in ihrem Buch «Ein scheinbar perfektes Leben» 2017 erstmals auf diese dunkle Phase ihres Lebens zu sprechen. Die Sekte bestimmte ihr komplettes Leben. Die heute 45-Jährige musste den Kontakt zu ihren Liebsten abbrechen, große Summen ihrer Einnahmen abgeben und enthaltsam leben. Letzteres war mit unter ein Grund, weshalb schließlich ihre Ehe mit Eros in die Brüche ging.

Ohnmachtsanfall beim Wiedersehen

Lange fünf Jahre war Michelle Hunziker in den Fängen der Sekten, bis sie die Kraft hatte, sich zu befreien. An das Wiedersehen mit ihrer Tochter bei einem Theater-Auftritt erinnert sich Ineke gerne. «Kaum betrat sie die Bühne, wurde ich ohnmächtig», so das Mami heute. Am Morgen darauf folgte der erste Anruf von Michelle. Ihre Tochter habe gefragt, ob sie zum Frühstück kommen dürfe. «Es war wundervoll. Wir haben uns ausgesprochen und dann nie wieder darüber geredet», sagt sie abschließend.

Heute ist das Mutter-Tochter-Gespann unzertrennlich. Gemeinsam auf der Bühne darüber zu reden, habe sie aber viel Kraft gekostet. Michelle stellt klar: «Für mich ist es sehr schwer, meiner Mutter zuzuhören. Niemand will den Schmerz seiner Mutter hören, aber wir haben alles überwunden und wir lieben uns sehr.»

