Darum wurde er noch nicht beerdigt

Es war ein großer Schock für die TV-Welt: Am 3. Dezember verstarb der beliebte Comedian Mirco Nontschew überraschend im Alter von 52 Jahren. Sein viel zu früher Tod löste Bestürzung unter Fans, Familie und Freuden aus – Abschied nehmen konnten sie allerdings noch immer nicht.

Obwohl sein Manager, Bertram Riedel, vor rund 14 Tagen gegenüber der «Bild» mitteilte, dass Nontschew in Folge eines «natürlichen Todes» gestorben sei, konnte er noch immer nicht verabschiedet werden. Den Grund dafür erklärt die Berliner Staatsanwaltschaft gegenüber der Bild-Zeitung: Ein toxikologisches Gutachten, welches beispielsweise eine Vergiftung ausschließen kann, kann bis zu sechs Wochen dauern. Wenn die Familie das wünscht, kann solch ein Verfahren eingeleitet werden.

Bis die Rechtsmediziner den Fall nicht offiziell abschließen, kann die Leiche von Mirco Nontschew nicht zur Beerdigung freigegeben werden. Im schlimmsten Fall müssen die Angehörigen mit der Verabschiedung bis nach Weihnachten und Silvester warten. Für die Familie nicht einfach: «Uns ist wichtig, dass damit die Spekulationen in den vergangenen Tagen rund um den Tod von Mirko Nontschew aufhören und die Familie in Ruhe trauern kann», so der Manager in einem früheren Statement.

(L'essentiel/Toni Rajic)