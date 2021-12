Bushido zahlt Berliner Clanchef Millionen-​​Abfindung

Der deutsche Rapper Bushido (43) und sein ehemaliger Geschäftspartner Arafat Abou-Chakar (45) sind seit Jahren in einen Gerichtsprozess verwickelt. Nun soll sich der Musiker nach Angaben eines Gerichtssprechers mit dem Berliner Clanchef auf die Zahlung einer Abfindung von umgerechnet rund 1,4 Millionen Euro geeinigt haben, wie die «Bild»-Zeitung schreibt. Das habe der stellvertretende Sprecher des Oberlandesgerichtes in Brandenburg/Havel, Ulrich Zwick, nach der Verhandlung am Mittwoch mitgeteilt.

Das steckt dahinter

Bei dem Streit geht es um ein Grundstück mit Wohnanlage in Rüdersdorf bei Berlin. Bushido hatte für das Immobiliengeschäft zusammen mit Abou-Chaker, dem Clanchef einer bekannten arabischstämmigen Berliner Großfamilie, eine Gesellschaft gegründet. Nach einer Auseinandersetzung löste Bushido im Jahr 2018 die Gesellschaft auf – und wollte sich als alleiniger Besitzer ins Grundbuch eintragen lassen.

Das hat das Landgericht in Frankfurt/Oder zwar bewilligt, den Rapper aber zur Zahlung einer Abfindung von 126’000 Euro plus Zinsen an seinen ehemaligen Partner verpflichtet. Laut Gerichtssprecher Zwick war Abou-Chaker gegen das Urteil in Berufung gegangen.

Zuletzt hatten der Rapper und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (40) als Zeugen gegen Abu-Chakar ausgesagt. Vor dem Berliner Landesgericht verglich Bushido die Beziehung zu seinem Ex-Manager mit einer Zwangsheirat. Die Staatsanwaltschaft legt Abu-Chakar Beleidigung, Freiheitsberaubung, versuchte schwere räuberische Erpressung, Nötigung und gefährliche Körperverletzung zur Last.

Bushido drohen zehn Jahre Haft

Unabhängig von diesem Prozess drohen Bushido derweil zehn Jahre Haftstrafe. Der 43-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft in Potsdam wegen gemeinschaftlicher Brandstiftung angeklagt. Die Tat geht auf einen Winterabend im Dezember 2013 zurück. Bushido soll zwei Komplizen beauftragt haben, im Estrich seines Hauses Feuer zu legen, um so die Bestimmungen des Denkmalschutzes zu umgehen und von der Versicherung Schadensersatz zu verlangen.

Erst Mitte November ist Bushido zudem Vater von Drillingen geworden. Vergangene Woche haben der Rapper und seine Frau Anna-Maria ihre Töchter via Instagram der Öffentlichkeit gezeigt. Dazu schrieb der Rapper: «Vor uns liegen hoffentlich viele Jahre voller Glück und Gesundheit mit euch.»

(L'essentiel/Lara Hofer)