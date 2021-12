Das stört Tom Kaulitz am Leben mit Heidi Klum

Vor zwei Jahren gaben sich Tom Kaulitz und Heidi Klum das Ja-Wort. Ihrer Instagram-Seite nach zu urteilen, scheinen die beiden ziemlich glücklich zu sein. Fast jede Woche teilt die GNTM-Chefin neue Pärchenfotos.

Doch wie sieht das eigentlich der «Tokio Hotel»-Gitarrist? In seinem Podcast-Talk «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» mit Bruder Bill gestand er, dass nicht immer alles so toll ist. Vor allem die Paparazzi gehen ihm auf die Nerven.

«Das ist ätzend»

Tom und Heidi werden auf Schritt und Tritt verfolgt: «Ich wurde wieder fotografiert von Paparazzi diese Woche, beim Möbelshoppen – genau wie du. Wir haben nach einem Kamin gesucht. Wir wurden natürlich nicht fündig. Es ist unglaublich, sobald du mit dem Auto in Beverly Hills reinfährst und irgendwo parkst: Auf einmal sind direkt acht Paparazzi da.»

«Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Die müssen irgendwo stehen, man fährt an ihnen vorbei und dann fahren die einem hinterher. Das ist ätzend», schimpft er.

«Schlechter kannst du es nicht machen»

Dass die Fotos dann auch noch in den Zeitungen veröffentlicht werden, ärgert ihn: «Dann zeigen die diese Paparazzi-Fotos, die aussehen wie die letzte Scheiße. Da sind ja irgendwelche Schnappschüsse. Schlechter kannst du es nicht machen.»

Ansonsten ist Tom sehr happy. Am schönsten findet er es, wenn sich die ganze Familie in der Küche trifft. «Dann kommen die Kinder ab und zu runter. Leni kommt durcheinander gequatscht von ihrem Freund nach Hause, alle reden durcheinander. Dann komme ich noch rein und habe irgendwelche Geschenke dabei. Man trinkt einen Rotwein, kocht, irgendwas brennt an. Es ist immer Action in der Küche.»

(L'essentiel/red)