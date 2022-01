Schwarzenegger in schweren Unfall verwickelt

Der Unfall, in den mehrere Autos involviert waren, ereignete sich bereits am Freitagabend (Ortszeit) am Sunset Boulevard in Los Angeles (US-Bundesstaat Kalifornien). Eine Frau musste Berichten zufolge ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut dem US-Medium «TMZ» kollidierte Schwarzeneggers SUV mit einem Toyota Prius und landete auf dem anderen Fahrzeug.

Arnold Schwarzenegger Involved in Bad Car Accident with Injuries https://t.co/uDRiIlmyMm — TMZ (@TMZ) January 22, 2022

Später habe das Auto des steirischen Hollywoodstars noch einen Porsche gerammt. Ein Augenzeuge zu «TMZ»: «Es sah aus wie ein Stunt für einen Actionfilm.» Die Fahrerin des Prius musste mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Schwarzenegger selbst blieb unverletzt.

Die Polizei von Los Angeles County bestätigte, dass keine der Parteien alkoholisiert oder auf Drogen war. Insgesamt seien vier Fahrzeuge in den Crash verwickelt gewesen.

(L'essentiel/fur)