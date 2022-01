Keanu Reeves spendet 70 Prozent von «Matrix»-​​Gehalt

Seit Dezember ist Keanu Reeves im neuen «Matrix: Resurrections» zurück auf der Kinoleinwand. 1999 hatte er seinen ersten Auftritt als Hacker Neo – und soll mit seiner Paraderolle Berichten zufolge umgerechnet rund 44 Millionen Euro verdient haben. Verschwenderisch ging der heute 57-Jährige mit seinem damaligen Gehalt aber nicht um – im Gegenteil.

Laut LadBibel soll der Hollywood-Star einen Großteil seiner Gage gespendet haben, um die Erforschung von Blutkrebs und die Suche nach einem Heilmittel zu finanzieren. Ganze 70 Prozent – also umgerechnet rund 40 Millionen Euro – soll Reeves von seinem ersten «Matrix»-Gehalt der Leukämie-Forschung zu Verfügung gestellt haben. Hinter der Großzügigkeit des Schauspielers steckt ein privater Schicksalsschlag.

Er verkaufte sein Haus und zog zu seiner Schwester

1991 wurde bei seiner Schwester Kim Leukämie diagnostiziert. Keanu Reeves kümmerte sich daraufhin um sie, pflegte und unterstützte sie bei ihrer Genesung. Er verkaufte zudem sein Haus und zog zu seiner Schwester. Seine Fürsorge war es auch, die dafür sorgte, dass sich der zweite Teil von «The Matrix» verzögerte.

In dieser schweren Zeit gründete der Hollywood-Star auch seine Wohltätigkeitsorganisation, um an Krebs erkrankte Erwachsene und Kinder zu unterstützen. Zu seiner Organisation äußert sich Reeves kaum, da er nicht wolle, dass dies mit seiner Berühmtheit in Verbindung gebracht werde, sagte er einst in einem Interview.

