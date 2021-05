Droht Heidi ihrem Vater jetzt sogar mit Gefängnis?

Heidi und ihr Vater Klum streiten sich schon seit einiger Zeit unter anderem um die Aufteilung ihres Unternehmens. Jetzt erreicht der Familienzoff, wie es aussieht, ein komplett neues Level. Nicht nur Mama Heidi ist auf ihre 17-jährige Tochter Leni, die gerade am Anfang ihrer eigenen Modelkarriere steht, stolz, sondern auch der Großvater, wie er in einem Instagram-Video sagt. Er sei «so stolz auf seine Mausekatze», anscheinend so sehr, dass sich Günther Klum am 17. März die Rechte am Markennamen «Leni Klum» gesichert hat. Und das offenbar ohne das Einverständnis seiner Tochter Heidi, die daraufhin ihre Anwälte einschaltete, um gegen den Antrag ihres Vaters vorzugehen.

Sechs Monate Gefängnis

Auf Instagram postet Günther Klum ein Schreiben an die Anwaltskanzlei Freshfields, die seine Tochter Heidi in dieser Sache vertritt. Darin schreibt er: «Am schlimmsten jedoch ist, dass sie mir sechs Monate Gefängnis androhen.» Und gegenüber «t-online» sagte Vater Klum, dass die Rechte trotz des Einschreitens von Heidis Anwälten immer noch bei ihm lägen und nicht irgendwo anders.

Rechtsanwalt erklärt Vorgehen

Aber will Heidi ihren Vater wirklich im Gefängnis sehen? Gegenüber «Bild» erklärte der Rechtsanwalt Stephan Rübben: «Sollte Günther Klum gegen Rechte Dritter – wegen ihm nicht zustehender Namensrechte – verstoßen, droht ihm eine Unterlassungsverfügung, deren Durchsetzung mit Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro oder eben mit bis zu sechs Monaten Haftstrafe erzwungen werden kann.»

Der Auslöser für den Streit in der Klum-Familie soll Heidis Hochzeit mit Tom Kaulitz gewesen sein, zu der ihr Vater 2019 nicht erschienen ist.

(L'essentiel/Angela Rosser)