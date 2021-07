Dieser Tiktoker überholt die größten Stars

Die Liste der weltweit erfolgreichsten Tiktokerinnen und Tiktoker verändert sich normalerweise eher wenig. Charli D’Amelio (17), Addison Rae (20), Zach King (31) – die größten Stars der Plattform bleiben seit geraumer Zeit vorderhand unter sich. Doch aktuell holt ein Tiktoker auf und könnte alle anderen schon sehr bald hinter sich lassen: Khabane «Khaby» Lame.

Der 21-Jährige begeistert die Tiktok-Community mit einfachen Videos, in denen er auf sinnlose Tricks und überflüssige Alltagshelfer reagiert. Mit seinem trockenen Humor zeigt er, was man sich so oft denkt: Vieles ist unnötig kompliziert und geht um einiges einfacher. Auch kurze Sketches lädt Khaby auf seinem Tiktok-Account hoch, die ganz offensichtlich den Nerv der Zeit treffen.

Denn allein im Mai diesen Jahres hat er über 32 Millionen Followerinnen und Follower dazugewonnen. Mit diesem krassen Wachstum, das sogar für das unberechenbare Tiktok einzigartig ist, könnte Khaby schon in ein bis zwei Monaten an der Spitze der Plattform stehen.

Verliert Charli bald ihren Titel?

Denn momentan gibt es nur noch eine Person, die vor Khaby Lame liegt. Charli D’Amelio hält aktuell mit 120 Millionen Followerinnen und Followern den Rekord. Das Wachstum ihres Accounts läuft im Vergleich zu dem von Khaby eher schleppend. Sie legt momentan «nur» zwei Millionen Fans pro Monat zu.

Der kometenhafte Aufstieg des senegalesisch-italienischen Tiktokers überrascht insbesondere, weil er erst im März 2020 überhaupt damit angefangen hat, Videos zu posten. Für Khaby war das Ganze zunächst nur ein Zeitvertreib, nachdem er laut der «New York Times» aufgrund der Corona-Pandemie seinen Job in einer Fabrik in Norditalien verloren hatte.

Khaby, das Werbegesicht

Die Nummer zwei von Tiktok – Addison Rae – hat Khaby erst in den letzten Tagen überholt. Er liegt mit seinen 91 Millionen Followerinnen und Followern nun sogar schon einen ganzen Resten vor der Tänzerin, die auf ihrem Profil 82 Millionen Fans zählt.

Mit dem Erfolg auf Tiktok hat sich für Khaby Lame so einiges verändert. Eine neue Stelle musste er sich nicht mehr suchen, denn sein Geld verdient er mittlerweile mit dem Creator Fund von Tiktok – einem Programm, durch das Influencerinnen und Influencer ihre Video-Inhalte monetarisieren können. Und auch Werbekooperationen haben nicht lange auf sich warten lassen: Der sympathische Tiktoker wirbt unter anderem für Barilla.





(L'essentiel/Angela Hess)