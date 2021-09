Lilly Becker datet jetzt einen Deutsch-​​Rapper

Weil die Ex von Boris Becker keine Lust mehr auf das Singledasein hat, machte sie sich via Instagram auf die Suche nach einem neuen Partner. Lilly erklärte, dass sie keine hohen Ansprüche habe: "Das ist wirklich egal, solange er atmet, nett und auch ein Vater ist. Alles andere ist Bonus!"

Kaum war das Posting online, meldete sich gleich der Deutsch-Rapper Finch bei ihr. "Du musst mal einen Mann treffen, der nicht so versnobt ist. Der nicht so in dieser High-Class-Welt lebt. Du musst mal einen treffen, der auf dem Boden geblieben ist und mit dem man entspannt chillen kann", schrieb er und bat sie gleich um ein Date.

Lilly stimmte zu, allerdings nur unter einer Bedingung: Das Date findet in ihrer Wahlheimat London statt. Ein paar Wochen später wurde aus dem Treffen Realität. Finch teilte in seiner Instagram-Story auch ein Beweisfoto: Der Schnappschuss zeigt, wie die beiden in die Kamera grinsen. Ob da mehr daraus wird? Mal sehen...

Lilly Becker und Rapper Finch (Screenshot: Instagram)

(L'essentiel/red)