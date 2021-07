J.Lo und Ben Affleck besichtigen Villa

Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) haben vergangenen Monat erst das Liebescomeback des Jahrzehnts hingelegt. Nun sind die beiden – wie es scheint – bereits auf gemeinsamer Wohnungssuche. So sind die Sängerin und der Schauspieler, die 2003 bereits einmal verlobt waren, beim Besichtigen mehrerer Luxusanwesen in Los Angeles gesichtet worden.

In der Nachbarschaft Holmby Hills, bekannt für seine milliardenschweren Bewohnerinnen und Bewohner, hat sich das Paar sogar eine verboten luxuriöse Villa für 65 Millionen Dollar angeschaut. Zum Vergleich: Fast-Milliardärin Kylie Jenner (23) hat für ihr Zuhause in der selben Gegend «nur» halb so viel bezahlt.

Vier Bowlingbahnen, drei Pools, 20 Zimmer

Doch wer sich mit weniger als 20 Zimmern nicht zufrieden gibt und vier Bowlingbahnen, ein Kino, einen Haarsalon, ein medizinisches Behandlungszimmer, ein Gästehaus, zwei Indoor-Schwimmbecken, einen Outdoor-Pool sowie eine Pool-Hütte sein Eigenes nennen will, kommt wohl nicht darum umhin, einen derartigen Betrag hinzublättern. Die knapp 3000 Quadratmeter große Wohnfläche wurde außerdem vom italienischen Luxusmodehaus Fendi möbliert.

Auch in punkto Sicherheit und Privatsphäre dürfte Il Magione, wie die pompöse Residenz heißt, die beiden überzeugt haben. So ist das Grundstück komplett umzäunt und vor dem Eingang trumpft ein Wachhaus. Für die Angestellten des Hauses gibt es zudem eine separate Einfahrt.

Hat Ben seine J.Lo nur begleitet?

In den vergangen Tagen wurde bereits darüber spekuliert, dass «Bennifer» in absehbarer Zeit zusammenziehen werden. Vergangene Woche verriet eine Quelle gegenüber «US Weekly»: «Ben und Jen verbringen fast jede Nacht zusammen, wenn sie nicht arbeiten. Sie planen, sehr bald zusammenzuziehen.»

Doch scheinbar doch nicht ganz so bald: Ein Insider stellte nun gegenüber TMZ.com klar, dass Ben «J.Lo auf ihrer Jagd nach einer Mega-Villa» lediglich begleitete und herumkutschierte. Die beiden seien nämlich noch nicht bereit dazu, sich die eigenen vier Wände zu teilen. Obwohl man sich bei der wirklich masslos großen 65-Millionen-Hütte doch eigentlich leicht aus dem Weg gehen könnte.

Doch ob sie nun zusammenziehen oder nicht, klar ist: Die Mutter von zwei Kindern verlegt ihren Lebensmittelpunkt von Miami nach Los Angeles, um ihrem ehemaligen Verlobten näher zu sein.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)