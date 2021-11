Icardis melden sich aus Liebesurlaub in Dubai

Während die meisten seiner Pariser Teamkollegen zurzeit bei der Nationalmannschaft unterwegs sind, weilt PSG-Star Mauro Icardi mit seiner Ehefrau Wanda Nara im Liebesurlaub in Dubai. Die Bilder, welche das Liebespaar auf den sozialen Netzwerken teilt, vermitteln, dass bei den Icardis nach hektischen Tagen wieder Ruhe eingekehrt ist.

Der Stürmer-Star postete aus den Ferien im Wüstenemirat ein Foto von Wanda und schrieb dazu «Aus Dubai mit viel Liebe.» Wanda selbst verzückte ihre Followerinnen und Follower mit einem Selfie, das sie mit dem eher kryptischen Zusatz «Ich bin, was ich bin, weil ich so bin, wie ich bin …» versah.

Icardi soll neuen Ehevertrag unterschrieben haben

Schöne Bilder alleine reichen Wanda aber nicht, um die Ehekrise für alle Zeiten für beendet zu erklären. Laut argentinischen Medien soll das argentinische Promi-Paar einen neuen Ehevertrag unterschrieben haben, der es in sich hat. Demnach habe der PSG-Star Icardi seiner Frau sämtliche Immobilien, eine Marketing-Firma und Bildlizenzen bis 2050 überschrieben. Zu den Immobilien gehören demnach unter anderem eine Penthouse-Wohnung in Mailand und eine Villa am Comer See nahe der Schweizer Grenze.

Die Affäre von Mauro Icardi mit dem argentinischen Model China Suarez sorgte zuletzt wochenlang für große Schlagzeilen. Zuletzt kam heraus, dass der Profi-Kicker mit Suarez wohl nur geküsst, nicht aber Sex gehabt habe. Wie sich die Causa Icardi weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. Es würde aber nicht überraschen, wenn schon bald das nächste Kapitel in dieser Geschichte geschrieben würde.

(L'essentiel/Florian Gnägi)