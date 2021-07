Dua Lipa wird jetzt Schauspielerin

«The Witcher»-Star Henry Cavill (38), Samuel L. Jackson (72), Bryan Cranston (65), Bryce Dallas Howard (40), Cathrin O’Hara (67) und John Cena (44) bilden den stargespickten Schauspielcast des angekündigten Spionagethrillers «Argylle». Laut «The Hollywood Reporter» bekommt dieser nun weiteren Zuwachs.

Sängerin Dua Lipa wird in dem Streifen von Produzent Matthew Vaughn (50) ihren ersten Ausflug in die Film-Branche machen. Doch nicht nur das: Die 25-Jährige soll zudem die Originalmusik zum Titeltrack beisteuern.

«Das wird das Spionage-Genre neu erfinden»

«Argylle» basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ellie Conway, der demnächst erscheinen soll. Insgesamt sollen drei Filme entstehen und von einem der «weltweit größten Spione» handeln, der auf der Suche nach Abenteuern auf der ganzen Welt ist. Das verrät Vaughn gegenüber dem US-Portal.

Das Drehbuch ist von Jason Fuchs (35), der bereits an den Skripten von «Ice Age: Continental Drift» oder «Wonder Woman» beteiligt war. «Das wird das Spionage-Gerne neu erfinden», so der Produzent weiter. Bereits im August sollen die Arbeiten an dem Film in Europa beginnen. «Wir freuen uns, dass wir unsere vierte und mit Abstand größte Spielfilmproduktion seit Beginn der globalen Pandemie starten.»

Tour von Dua Lipa wurde auf 2022 verschoben

Erst vor wenigen Tagen teilte die Musikerin ihren Fans mit, dass ihre für Herbst geplante Tournee auf kommendes Jahr verschoben wird. «Es bricht mir das Herz, dass wir mit meiner UK- und Europa-Tour im September und Oktober nicht fortfahren können», so Dua Lipa auf Instagram. Aufgehoben ist allerdings nicht aufgeschoben.

«Bitte bewahrt eure Tickets auf, da diese für die Nachholtermine gültig sind», schreibt die Sängerin auf Instagram.

(L'essentiel/Katrin Ofner)