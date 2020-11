Sind die Stallone-​​Töchter die neuen Kardashians?

Eine Ära geht zu Ende! Die beliebte Reality-TV-Show «Keeping Up with the Kardashians» endet 2021 nach 20 Staffeln. Laut Bild ist man schon fleißig auf der Suche nach einer Nachfolge-Show.

Offenbar haben die Stallone-Töchter Scarlet, Sistine und Sophia ihr Interesse geäußert. Wie viel Geld sie dafür bekommen sollen, klärt Papa Syvester momentan mit dem TV-Sender E! Entertainment.

So viel Geld haben die Kardashians für ihre Show bekommen

Ein Produktionsmitarbeiter wollte die Gerüchte weder dementieren noch bestätigen, meinte aber: «Allein der Gedanke, wie eine der Töchter einen Burschen mit nach Hause bringt und ihrem Vater vorstellt, ist reines Quoten-Gold!» Die Kardashians sollen für die vergangenen fünf Staffeln insgesamt 125 Millionen kassiert haben.

(L'essentiel/red)