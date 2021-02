Mit ihren Schönheits-Operationen und Aufbesserungen geht Chrissy Teigen (35) in der Öffentlichkeit ebenso ehrlich um wie mit Einblicken in ihr Familienleben. Den Abschied von ihren Brustimplantaten zelebrierte die Frau von US-Sänger John Legend (42) auf ihrem Instagram-Kanal sogar mit einer eigenen Torte und einem Abschiedsbrief. Und auch auf ihren neuen XL-Schmollmund, der seit diesem Wochenende sie und ihre Fangemeinde gleichermaßen irritiert, möchte das Model am liebsten verzichten.

«Wahrscheinlich denkt ihr jetzt alle, ich habe mir die Lippen aufspritzen lassen», vermutet Teigen auf Social Media und streckt ihren angeschwollenen Mund in die Kamera. «Aber ich habe keine Lip Filler bekommen.» Vielmehr soll eine Orange für ihr aufgeblähtes Mundwerk verantwortlich sein, auf die sie gebissen habe, um sie zu öffnen. «Auf der Schale muss ein Pestizid oder so was gewesen sein», klagt sie zwar über die allergische Reaktion, verliert aber trotzdem nicht ihren Sinn für Humor. «Ich sehe aus wie eine aufgepumpte Sexpuppe», scherzt sie.

Den Rat der Fans, ins Krankenhaus zu fahren, ignoriert die Zweifach-Mutter zwar, holt sich aber trotzdem Rat von ihrer verständnisvollen Community. Während ihr eine befreundete Ärztin zu einem «Antihistaminikum» und zum sofortigen Orangen-Verzicht rät, untermauert Promi-Freundin Jessica Seinfeld (49) Teigens Allergie-These: Auch sie habe in der Vergangenheit die gleiche Erfahrung gemacht, schreibt sie und bestätigt: «Die Reaktion heißt Orange- oder Mango-Dermatitis.»

(L'essentiel/red)