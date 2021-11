Hat Kanye West eine neue Freundin?

US-Rapper Kanye West ist frisch verliebt. Das zumindest behauptet das US-Portal «Page Six». Insidern zufolge sollen sich «Ye», wie sich der Musiker neu nennt, und das Model Vinetria «seit einer Weile» daten. Am Wochenende haben sich die beiden erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt. Gemeinsam besuchten sie ein Basketballspiel der Yes Donda Academy in Minneapolis.

Laut der nicht namentlich genannten Quelle habe die 22-Jährige Kanye auch schon zu seinem Sonntagsgottesdienst – genannt «Sunday Service» – vergangenes Wochenende begleitet.

Neue Liebe während er noch um die Alte kämpft

Das Liebesouting des Musikers kommt überraschend. Erst vor wenigen Tagen verriet er in einem Interview, dass er seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian, mit er sich seit Februar im Scheidungsprozess befindet, zurückhaben will. Das Ehepaar war rund sieben Jahre zusammen, aus der Ehe gehen vier Kinder hervor: North (8), Saint (5), Chicago (3), und Psalm (2). Und auch sie wollen offenbar ihren Daddy zurück: «Meine Kinder wollen, dass ihre Eltern zusammen bleiben», verrät der 44-Jährige im «Drink Champs»-Podcast.

Es ist das zweite Mal, dass sich West seit der Trennung von Kim mit einer neuen Frau zeigt: Im Mai wurde ihm eine Liaison mit dem Topmodel Irina Shayk nachgesagt. Insidern zufolge sollen die beiden aber lediglich Freunde gewesen sein.

Kim turtelt mit Pete Davidson

Derweil soll Kim Kardashian eine Romanze mit dem «Saturday Night Live»-Star Pete Davidson (27) begonnen haben. Familienmitglieder des Kardashian-Clans sorgen sich deshalb um Kanye. «Alle machen sich ein wenig Sorgen darum, wie Kanyes Reaktion sein wird, wenn Kim noch mehr Zeit mit Pete verbringt», so eine Quelle gegenüber «Page Six». Und weiter: «Wahrscheinlich wird er es nicht gut verkraften.»





(L'essentiel/Saskia Sutter)