Laura verkauft Wendlers Jacken für 12.600 Euro

Nicht nur via «OnlyFans» versuchen Michael Wendler und seine Gattin Geld zu verdienen. Laura Müller will es auch weiterhin per Instagram versuchen.

Erst vor wenigen Wochen verkaufte sie ihre alten Designer-Taschen, jetzt will sie die Jacken vom «Egal»-Sänger loswerden. Als «Goodie» gibt's ein handsigniertes T-Shirt von dem Schlagerbarden gratis dazu. Günstig sind Wendlers Klamotten allerdings nicht: So kostet die teuerste Jacke (aus Krokodilleder) satte 4800 Euro. Für alle fünf «Wendler-Unikate», wie Laura sie nennt, will sie insgesamt 12.600 Euro.

Daneben verscherbelt die ehemalige «Let's Dance»-Kandidatin auch ein paar Sachen, die ihr gehören, darunter Schmuck und eine Jacke aus Echtpelz. Mit ihrem Taschenverkauf auf Insta feierte Laura zuletzt einen großen Erfolg. Binnen fünf Minuten seien alle weg gewesen, behauptete die 21-Jährige. Ob sie mit Wendlers Jacken-Verkauf auch so erfolgreich sein wird, ist allerdings fraglich.

Was steckt hinter der Insta-Aktion? Laut Medienberichten soll Skandal-Schlagersänger Michael Wendler (48) über eine Million Euro Schulden beim deutschen Finanzamt haben. Seine Gläubiger kämpfen schon lange dafür, dass sie ihr Geld zurückbekommen.

(L'essentiel/red)