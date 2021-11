Paris Hilton feiert seit drei Nächten durch

Dass eine Hochzeit ein Grund zum Feiern ist, weiß Paris Hilton (40) offenbar besser als alle Anderen. Am Donnerstag war es so weit: Das It-Girl und der Autor Carter Reum (40) haben sich auf dem Anwesen ihres Großvaters in Los Angeles das Jawort gegeben. «Mein ‹für immer› beginnt jetzt», verkündete das Model stolz – und das muss offenbar ordentlich zelebriert werden: Seit drei Tagen feiern sie und ihr Ehemann pausenlos durch.

So veranstaltete das Paar laut TMZ.com nach den Feiern am Freitag und Samstag auch am Sonntag eine ausgefallene Fete – quasi eine After-After-After-Party.

Die Gästeliste war auch in der dritten Nacht nicht weniger beeindruckend. Mit dabei waren etwa Stars wie der Schauspieler Jaden Smith, Model Sofia Richie, Schauspielerin Kate Beckinsale und Schwester Nicky Hilton (38).

Dritte Partynacht in Folge

Bereits am Freitag und Samstag haben Paris Hilton und Carter Reum ihre Vermählung zelebriert. So feierten sie am Freitag auf der Chilbi am berühmten Santa Monica Pier; Riesenrad, Karussell und Schießwand inklusive. Mit dabei waren Familie und Freunde des Paars als auch Stars wie Emma Roberts (30) und Reality-Queen Kim Kardashian (41), die ehemalige Assistentin von Paris.

Am Samstagabend ging es schließlich mit einem schicken Event weiter. So ließ die illustre Hochzeitsgesellschaft ihre Feierlichkeiten bei einem edlen Dinner ausklingen – um es dann am Sonntag erneut krachen zu lassen.

Fürs TV gefilmt

Die Anlässe rund um ihre Hochzeit lassen Paris und Carter laut TMZ.com von einem Kamerateam begleiten. Denn passenderweise ist in den USA in dieser Woche «Paris in Love» – die neue Reality-Dokureihe der Hilton-Erbin – angelaufen. Die Hochzeit wird dort bald zu sehen sein.

Paris Hilton und Carter Reum verlobten sich im Februar dieses Jahres. Der Unternehmer und Autor hielt damals am Strand um die Hand von Paris an.

(L'essentiel/Lara Hofer)