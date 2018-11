«Malcolm» unter Wasser: Katze überflutet Haus

Frankie Muniz musste vergangene Woche alles liegen und stehen lassen, um umgehend nach Frankreich zu fliegen. Sein Onkel Skip war gestorben und der «Malcolm mittendrin»-Star reiste zum Begräbnis. Nach dem Rückflug kam er körperlich und emotional fix und fertig wieder zurück in sein Haus. Als er die Haustür aufmachte, traf ihn fast der Schlag.

Während Frankie in Europa war, hatte seine Katze Jeri beim Herumstreunen einen der Wasserhähne im fünfstöckigen Backsteingebäude aufgedreht. Das dürfte kurz nach dem Abflug des Schauspielers passiert sein und zwar im zweitobersten Stockwerk. Das Wasser lief tagelang und breitete sich von einer Etage in die nächste aus. Vier von fünf Stockwerken wurden unter Wasser gesetzt.

Wasser stand einen Meter hoch

Als Frankie heimkam standen die Räume fast einen Meter unter Wasser. Die Möbel, die Zwischendecken, Kunstgegenstände, Erinnerungstücke, Fotos und überhaupt alles, was Frankie besitzt, wurde unter Wasser gesetzt.

Der Schaden ist enorm. Einzelne Gegenstände können zwar gerettet werden, aber jede Wand und alle Zwischendecken müssen herausgerissen werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.

«Mehr geweint als in meinem ganzen Leben»

«Ich bin am Boden zerstört und fix und fertig», twitterte der 33-Jährige am Donnerstag. «Ich habe gestern und heute mehr geweint als in meinem ganzen bisherigen Leben.»

Auch aus Hotel evakuiert

Frankie und seine Freundin Page flüchteten in ein Hotel, doch die Pechsträhne dauerte an. Am Samstag nach seiner Rückkehr ging im Hotel der Feueralarm los, die beiden mussten evakuiert werden.

Nun wartet auf den Serienstar eine Menge Arbeit. Stück für Stück muss der Inhalt des Hauses kontrolliert und in Sicherheit gebracht werden, bevor Arbeiter mit der umfangreichen Renovierung beginnen können.

Frankies Desaster-Chronologie auf Twitter:

I arrived home from my uncle's funeral to find 4 of my 5 story brownstone home under 3 feet of water. Everything I own, destroyed. Every wall, piece of artwork, personal photos, furniture... All because my cat accidentally turned on a sink a few days ago while we were gone. — Frankie Muniz (@frankiemuniz) 15. November 2018

I'm devastated and exhausted from a tough week with the loss of my Uncle Skip, 45 hours of travel to and from France to walk in to find this disaster. I've cried more yesterday and today then my whole life combined. Forgive me for venting.. I just need some support. — Frankie Muniz (@frankiemuniz) 15. November 2018

Thank God I have @paigey_price to help me get through this. I'd be lost without her. She's so strong and exactly what I need. — Frankie Muniz (@frankiemuniz) 15. November 2018

I know this sounds ridiculous, but I swear it's true. You wouldn't believe the destruction. — Frankie Muniz (@frankiemuniz) 15. November 2018

Just woke up to fire alarms and had to evacuate the hotel we are staying in because of what happened to our house. This has been an eventful week. — Frankie Muniz (@frankiemuniz) 17. November 2018

(L'essentiel/lam)