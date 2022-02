Cathy Hummels ist nach Überfall traumatisiert

Nach drei Wochen Moderationseinsatz für die Show «Kampf der Reality Stars» wollte Cathy Hummels noch einen letzten Strandspaziergang in Thailand machen. Dabei wurde sie von einem Unbekannten überfallen und ausgeraubt. «Der Täter schlug mehrfach auf mich ein. Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren», schilderte die 34-Jährige den Vorfall, der sich vergangenes Wochenende ereignete.

Fünf Tage nach dem traumatischen Erlebnis sitzt der Schock noch tief. Körperlich gehe es ihr «so weit okay», erzählt die Moderatorin per Video-Interview gegenüber der «Bild». Und weiter: «Ich habe eine Rippenquetschung, der Kopf tut weh.» Läuft ein Mann hinter oder neben ihr, zucke sie zusammen.

Cathy ist mittlerweile in Dubai

«Ich bin total schreckhaft geworden», erklärt sie in Tränen aufgelöst. Mental sei sie eigentlich stark, doch diesen Moment am Strand werde sie nie vergessen können. «Ich bin froh, noch am Leben zu sein. Der Gedanke ist ständig in meinem Kopf», gesteht Cathy zum Schluss.

Nach dem Überfall, bei dem der Täter ihr auch das Smartphone aus der Hand riss, rannte sie zurück zum Hotel und verständigte die Polizei. Kurz darauf habe sie auch mit ihrem Mann, Fußballer Mats Hummels (33), telefoniert und sei am späten Abend nach Dubai geflogen. Derzeit sei eine Freundin bei ihr, Söhnchen Ludwig (4) soll Ende Woche zu ihr stoßen. Cathy hat Anzeige erstattet, die Suche nach dem Unbekannten läuft.

(L'essentiel/Katrin Ofner)