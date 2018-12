Wollten Neonazis Prinz Harry ermorden?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Neonazi-Gruppe aus Großbritannien, die ein Ableger der gewalttätigen US-amerikanischen «Atomwaffen-Division» ist, hat offenbar geplant, Prinz Harry zu erschießen. Der Grund: Seine Heirat mit Meghan Markle, die einen weißen Vater und eine dunkelhäutige Mutter hat. Dadurch sei er in ihren Augen zum «Race-Traitor», auf Deutsch zum «Rassen-Verräter», verkommen.

Wie Recherchen der BBC ergaben, sollen die Mitglieder der Gruppe, die sich in Anlehnung an ihre amerikanischen Vorbilder «Sonnenkrieg Division» nennt, in privaten Chats auf Social Media grausame Bilder und Nachrichten ausgetauscht haben. Eines dieser Bilder soll eine Waffe zeigen, die auf Prinz Harry gerichtet ist. Darunter prangert der Schriftzug «Bis bald, Rassenverräter!».

Ein anderes Bild soll eine Frau zeigen, die an einer Schlinge hängt. Was soviel bedeutet, dass weiße Frauen, die nicht weiße Männer haben, getötet werden sollten.

Verdächtiger bekennt sich nicht zu Mitgliedschaft

Laut der BBC deutet alles daraufhin, dass der Anführer der britischen Neonazi-Gruppe ein gewisser Andrew Dymock ist. Der 21-Jährige, der ursprünglich aus Bath stammt und dessen Vater Professor für Zahnmedizin ist, hat in Wales an der Universität studiert. Er weist jegliche Schuld von sich.

Verantwortlich für die Gestaltung des extremistischen Materials soll laut dem Newsportal hingegen der erst 17-jährige Oskar Koczorowski aus West-London sein. Medienanfragen ließ er unbeantwortet.

Es wird angenommen, dass «Sonnenkrieg» in Großbritannien und einigen europäischen Ländern nicht mehr als 10 bis 15 Mitglieder hat. Ein Anhänger der amerikanischen «Atomwaffen-Division» soll Anfang 2018 den kalifornischen College-Studenten Blaze Bernstein erstochen haben, weil er jüdisch und schwul war. Dessen Eltern warnen nun die Menschen in Großbritannien vor den Ablegern der «grausamen Gruppe».

(L'essentiel/rab)