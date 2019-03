Sie setzte Männer unter Drogen und bestahl sie

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vor kurzem tauchte ein drei Jahre altes Instagram-Live-Video von Rapperin Cardi B (26) auf, in dem sie beichtete, dass sie zu ihren Stripper-Zeiten «alles tun musste, um zu überleben». Sie lockte Männer in ein Hotelzimmer, doch statt dort Sex mit ihnen zu haben, setzte sie sie unter Drogen und raubte sie aus.

Die Verbreitung des Videos sorgte für Aufregung – über der 26-Jährigen brach ein Shitstorm aus. In Anlehnung an die Dokumentation «Surviving R. Kelly» verbreitete sich in den sozialen Medien der Hashtag #SurvivingCardiB.

Ihr wird Vergewaltigung vorgeworfen

Ein Nutzer schreibt, dass die Geschichte ganz anders aufgenommen werden würde, wenn ein Mann das getan hätte.

why isn't anyone talking about #CardiB and her drugging men then robbing them… like if this were a man for example… this would be a different story. waiting for #survivingcardib— rebecca (@rebecca01146617) March 24, 2019

Ein anderer Nutzer verteidigt die Rapperin: Sie habe die Männer schließlich nicht vergewaltigt.

Ladies and gentlemen of the twitter jury... In her defense she never said she "drugged and had sex" she said she "drugged and robbed". Making my client innocent of any sexual based crimes #SurvivingCardiB— Who is JB? (@Blvck_No_Cream) March 26, 2019

Cardi meldet sich zu Wort

Auf Twitter versuchte die Rapperin, sich zu erklären: «Ich habe nie behauptet, dass ich ein Engel bin. Ich war immer eine Straßenschlampe.» Weiter schrieb sie: «Ihr verherrlicht diese Straßenrapper, die schmutzige Straßenscheiße machen, aber ihr kommt nicht mit einer Straßenschlampe klar.»

I never claim to be a angel I always been a street bitch Ya be glorifying this street rappers that talk and do that grimmey street shit but they can't stand a street bitch!— iamcardib (@iamcardib) March 24, 2019

Auf Instagram meint sie nun, dass sie ihre Vergangenheit in ihrer Musik nicht thematisieren will – anders als einige andere Rapper, die ihre Fehltritte verherrlichen. «Ich fühle mich verantwortlich dafür, solche Dinge nicht schönzureden», schreibt Cardi.

Sie erklärt, die im Video erwähnten Männer seien ihre Ex-Liebhaber und «willig und bei Bewusstsein» gewesen. «Ich habe damals diese Entscheidungen getroffen, weil ich sehr beschränkte Möglichkeiten hatte» – sie sei froh, dass sie nun ein besseres Leben führen könne.

