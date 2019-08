Sie verdient mit Insta mehr als mit Kämpfen

Paige VanZant ist enttäuscht. Nicht, weil die 25-Jährige einen Kampf verloren hat – das kann passieren. Oder weil sie keinen WM-Kampf erhalten hat. Nein, die Amerikanerin nervt sich darüber, wie viel sie verdient. Denn das, so findet sie, ist ungerecht. Begründung: Ihre männlichen Kollegen verdienen ein Mehrfaches.

«Ich mache mehr Geld, wenn ich zu Hause sitze und Bilder auf Instagram poste, als wenn ich kämpfe», sagt VanZant, die auf Insta 2,3 Millionen Follower hat. Bei den letzten Vertragsverhandlungen mit der UFC, der lukrativsten MMA-Liga der Welt, habe es auf ihre Forderungen nur eine Antwort gegeben: «Wir können dir nicht mehr bezahlen als dem Champion bei den Frauen.»

Seit Januar nicht mehr im Ring

Das verstand VanZant überhaupt nicht. Sie findet, man solle sie nicht mit anderen Frauen vergleichen. Sie alle hätten nämlich das Anrecht auf mehr Lohn. «Um ehrlich zu sein, will ich eine signifikante Lohnerhöhung», so die Kämpferin. Schließlich hat sie in der UFC fünf Siege (in acht Kämpfen) vorzuweisen, vier vorzeitig. Und sie fightete bei zwei Turnieren im Hauptkampf. Deshalb sagt sie: «Jemand mit diesen Auszeichnungen sollte mehr verdienen.»

Auf ihre Aktionen auf Social Media angesprochen, erwiderte sie: «Wenn ich alles stoppen würde, was ich außerhalb des Oktagons unternehme, und nur kämpfen würde, dann würde ich finanziell Verluste machen.» VanZant hatte oder hat noch immer Sponsorenaufträge mit Reebok, Nike und Columbia Sportswear. Außerdem war sie Teil der Tanzshow «Dancing With the Stars».

Sie stand zuletzt im Januar im Oktagon, gewann dabei gegen Rachael Ostovich, trug aber einen Armbruch davon, den sie noch immer auskuriert.

(L'essentiel/hua)