Britney nimmt sich «Zeit, ein normaler Mensch zu sein»

«Framing Britney Spears» heißt die Dokumentation der «New York Times», die den Aufstieg und Fall des großen Popstars thematisiert – und Britney Spears’ (39) Leben unter der Vormundschaft von Vater James Spears (68). Seit Tagen sorgt der rund 70-minütige Film für Aufregung und Diskussionen in den sozialen Medien: Tausende sagen «We Are Sorry, Britney» und diskutieren, ob Britney jemals eine Bühne betreten werde.

Denn: Nachdem sie Ende 2020 erfolglos versuchte, sich gerichtlich aus der inzwischen 13-jährigen Vormundschaft ihres Vaters zu befreien, will sie künftig nicht mehr auftreten. Zumindest, so lange James Spears über ihre Karriere und ihre Finanzen verfügen kann.

«Nehme mir Zeit, ein normaler Mensch zu sein»

Jetzt wendet sich Britney in einem ausführlichen Post auf Instagram und Twitter an die Öffentlichkeit. «Ich werde es immer lieben, auf der Bühne zu stehen», stellt sie unter einem Video, in dem sie ihren Hit «Toxic» live performt, klar. «Aber ich nehme mir die Zeit, um zu lernen und ein normaler Mensch zu sein.»

Sie liebe es, die einfachen Dinge des alltäglichen Lebens zu genießen, schreibt sie weiter. Und ermahnt: «Jede Person hat ihre eigene Geschichte und ihre eigene Meinung bezüglich Geschichten anderer Leute!» Wir alle hätten so unterschiedliche und schöne Leben. «Denkt daran, egal was wir denken, über das Leben einer Person zu wissen, es ist nichts im Vergleich zur tatsächlichen Person, die hinter der Kamera lebt.»

Boyfriend hat «null Respekt» für Spears’ Vater

Kurz davor hatte sich schon Britneys aktueller Freund, Sam Asghari (26), via «People.com» zu Wort gemeldet. «Ich wollte immer nur das Beste für meine bessere Hälfte und werde sie auch weiterhin unterstützen, ihren Träumen zu folgen und sich die Zukunft zu schaffen, die sie sich wünscht und verdient.» Er sei dankbar für den Support ihrer Fans und freue sich auf eine «normale, großartige gemeinsame Zukunft».

Auf Instagram findet der 26-Jährige dann noch deutlichere Worte für die Vormundschaft seiner Partnerin: In seinen Augen sei Britneys Vater ein Arsch. «Ich habe null Respekt für jemanden, der unsere Beziehung kontrollieren will und uns ständig Steine in den Weg legt.»

Federline will sich nicht einmischen

Sich öffentlich geäußert hat sich inzwischen ebenso Britneys Ex-Mann und Vater ihrer zwei Kinder, Kevin Federline (42). Er wolle sich nicht in die Vormundschafts-Debatte einmischen, ließ er am Dienstag via Anwalt verlauten. Federline habe keinen Kontakt zu Jamie Spears, so der Sprecher.

Ob die gemeinsamen Kinder, die die meiste Zeit bei Federline leben, die Dokumentation gesehen hätten, wisse er nicht. Den beiden Jungs Sean (15) und Jayden (14) gehe es jedenfalls gut: Britney und Kevin würden «gut am Sorgerechtsaustausch» arbeiten.

