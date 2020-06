Machine Gun Kelly und Megan Fox sind ein Paar

Kurz nach ihrer Trennung von Brian Austin Green kamen Gerüchte um eine Liebelei zwischen Megan Fox (34) und Machine Gun Kelly (30) auf. Paparazzi-Fotos waren aufgetaucht, die die Schauspielerin in seinem Auto zeigten. Außerdem engagierte er sie als Schauspielerin für sein neues Musikvideo zu "Bloody Valentine" (Foto).

«Ich nenne dich meine Freundin»

Nun trafen sich Megan und Brian erneut - und sie küssten sich in aller Öffentlichkeit nach einem Bar-Besuch. Der Rapper macht inzwischen kein Geheimnis mehr aus ihrer Beziehung: Auf Twitter zitierte er aus seinem Song «Bloody Valentine» (im Video spielt Megan seine Partnerin): «Ich nenne dich meine Freundin, was zum Teufel. Dieses Mal hat das Leben die Kunst imitiert».

Ihr Ex ist ebenfalls wieder vergeben

Auch Brian Austin Green soll inzwischen wieder vergeben sein. Er war am Wochenende mit der Reality-TV-Darstellerin Courtney Stodden in einem Restaurant in Kalifornien gesichtet worden. Stodden wurde bekannt, als sie 2011 im Alter von 16 Jahren Schauspieler Doug Hutchinson (damals 51, heute 60) heiratete. Das Paar trennte sich 2017 und ließ sich Anfang dieses Jahr scheiden.

