Lena Meyer-​​Landrut (29) ist schwanger

Baby-Alarm bei Lena Meyer-Landrut! Wie die Bild berichtet, soll die 29-Jährige schwanger sein. Gemeinsam mit ihrem Partner Mark Forster wurde die deutsche Sängerin am Samstag auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in Berlin beim Einkaufen gesichtet.

Und ihr Babybauch soll laut der deutschen Boulevardzeitung dabei deutlich zu sehen gewesen sein. Während der 38-Jährige schwere Kisten ins Auto hob, stand Lena mit schwarzen Leggings, Winterstiefeln und schwarzem Sweatshirt mit der Aufschrift «More Love» («Mehr Liebe») daneben. Unter dem Shirt blitzte ihr Baby-Bäuchlein hervor, heißt es in dem Bericht.

Baby-News auf Instagram verraten?

Die ehemalige ESC-Siegerin («Satellite») dürfte dabei bereits in der zweiten Hälfte ihrer Schwangerschaft sein, berichtet die Bild weiter. Eine offizielle Bestätigung von Lena zu den Baby-News gibt es zwar noch nicht, auf Instagram heizte die 29-Jährige zuletzt aber selbst die Gerüchteküche um möglichen Nachwuchs ordentlich an.

So schrieb sie am Neujahrstag auf Instagram folgende Nachricht: «Ich bin gewillt, allem was kommt, mit Ruhe, Gelassenheit, Nachsicht, Weichheit, Freude, Freiheit, Weitsicht und Liebe zu begegnen.»

(L'essentiel/wil)