Die Queen braut jetzt ihr eigenes Bier

Der Bierbrau-Trend macht auch vor Königinnen nicht Halt. Laut «The Sun» hat Queen Elizabeth II. ihre eigene Biersorte herausgebracht.

Die beiden Biere werden aus Pflanzen gebraut, die in Sandringham, 130 Kilometer von London entfernt, angebaut werden. Im Anwesen, das sich im Privatbesitz der Königin befindet, verbringen die Windsors traditionell gemeinsam Weihnachten, die Queen bleibt meist noch bis ins neue Jahr.

Für die Biere in Bioqualität namens Golden IPA und Sandringham Best Bitter werden die Sommerbraugerstensorten Laureate und Quellwasser aus der Region verwendet. Hergestellt werden das 4,3-prozentige Best Bitter und das fünfprozentige Golden Ale in der Nähe des Anwesens von der Barsham Brewery in Fakenham, Norfolk.

Right royal brew - as two beers are launched that have been brewed from crops grown at Queen's Sandringham estate https://t.co/5ZakQ4fbrI — Dr Foodlove (@enjoy_ne) May 1, 2021

Während auf dem IPA ein Fasan abgebildet ist, ziert ein Hase die Etiketten des Bitters. Erhältlich sind die Biere für rund vier Pfund pro Flasche im Shop des Sandringham-Anwesens. Zusammen mit Gins, welche ebenfalls von den Royals kreiert wurden. Der Dry Gin, aus Kräutern und Beeren die im Garten des Buckingham Palace wachsen, wurde vergangenen Sommer lanciert und war nach dem Launch innerhalb weniger Stunden ausverkauft.

(L'essentiel/Gloria Karthan)