Das ist Lindsay Lohans Verlobter Bader Shammas

Lindsay Lohan ist im Liebesglück: Am Sonntag verkündete die Schauspielerin auf Instagram, dass sie sich mit ihrem Freund Bader Shammas (34) verlobt hat. Auf den von ihr geposteten Fotos hält die 35-Jährige stolz ihren Ring in die Kamera und kommentierte dazu: «Meine Liebe. Mein Leben. Meine Familie. Meine Zukunft. #love.»

Doch wer ist der Mann, der Lindsay so zum Strahlen bringt? Viel ist über den Geschäftsmann aus Kuwait nicht bekannt, er hält sich von der Öffentlichkeit fern. Hier sind dennoch einige Fakten, um Lohans Zukünftigen besser kennenzulernen.

Sein Privatleben

Auf Shammas’ privater Facebook-Seite steht, dass er aus Kuwait City, der Hauptstadt von Kuwait, die am Persischen Golf liegt, stammt. Weiter ist er laut seinem Linkedin-Profil seit frühestens 2013 in Dubai ansässig. Laut der Website filmysiappa.com soll Shammas rund 1,80 Meter groß und ungefähr 80 Kilogramm schwer sein sowie die Schuhgröße 43 haben. Woher die Verfasser des Beitrags diese Information haben, ist jedoch unklar. Auf der Seite wird auch sein momentanes geschätztes Nettovermögen aufgeführt: umgerechnet etwa 88 Millionen Euro.

Seine Interessen

Sein Facebook-Profil verrät zudem seine musikalischen und filmischen Vorlieben. So scheint der Financier auf Trance, Rap und R&B zu stehen und Leinwand-Klassiker wie «Der Pate» und «Scarface» zu bevorzugen. Lohans Zukünftiger dürfte zudem ein Fan von dem verstorbenen Apple-Mastermind Steve Jobs sein, zumindest liked er seine Fan-Page.

Auf Linkedin folgt Shammas übrigens lediglich vier Menschen: Dem berühmten Investor Daymond John (52) aus New York, dem US-amerikanischen Unternehmer Mark Cuban (63), dem ein ganzes Baseballteam gehört, Bill Gates (66) und dem Herrscher von Dubai, Scheich Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (74), um den sich zahlreiche Kontroversen wegen Einschüchterung und Entführung ranken.

Sein Werdegang

Shammas studierte Maschinenbau an der University of South Florida. Im Jahr 2012 schloss er seinen Bachelor in Finanzwesen an der University of Tampa ab. Ab 2013 arbeitete er für die renommierte Bank BNP Paribas, bevor er fünf Jahre später zur Credit Suisse wechselte. Seither ist er Assistant Vice Director im Bereich der internationalen Vermögensberatung.

Seine Beziehung zu Lindsay

Bisher ging das junge Paar nicht gerade mit seiner Beziehung hausieren. Dennoch wurde berichtet, dass die beiden sich vor ihrer Verlobung schon fast zwei Jahre lang getroffen haben. «Lindsays Beziehung mit Bader läuft gut», verriet eine Quelle gegenüber «The Sun». «Sie ist seit etwa zwei Jahren mit ihm zusammen.» Shammas hielt mit einem speziell angefertigten Sechs-Karat-Ring von Harry Winston um Lohans Hand an. Geschätzter Wert: umgerechnet rund 220.000 Euro.

Seine Beziehung zur Familie Lohan

Auch Lohans Familie hat den Vermögensberater bereits kennengelernt. Ein inzwischen gelöschter Instagram-Post vom Februar 2020 zeigte das Paar beim Abhängen mit Lindsays Schwester Ali Lohan (27) und den Mitgliedern der Band Bastille bei einem Rockkonzert in Dubai. Zunächst kommentierte der Hollywoodstar den Beitrag mit den Worten «@aliana tolle Nacht mit Schwester und meinem Freund Bader, so eine magische Nacht.» Einige Zeit später verschwand der Post wieder von ihrem Profil.

Auch Lindsays Vater, Michael Lohan, scheint ein Fan von seinem Schwiegersohn in spe zu sein: «Nachdem, was Lindsay bisher veröffentlicht hat, kann ich nur sagen, dass ich mich sehr für sie und Bader freue und stolz auf alles bin, was sie in ihrem Leben macht», verriet der 61-Jährige gegenüber «Hollywood Life». Ihr jüngerer Bruder, Dakota Lohan (25), findet Shammas ebenfalls toll, er kommentierte Lindsays Instagram-Verkündung nämlich mit: «Meine besten Freunde!».

Ebenso Lohans Mutter Dina ist begeistert: «Lindsay trifft sich gerade mit einem wunderbaren Mann», sagt die 59-Jährige gegenüber «The Sun». Mehr will sie aber nicht verraten. «Wenn sie bereit ist, über ihr Privatleben zu sprechen, wird sie das selbst tun», so ihre Begründung.

Seine Präsenz auf Social Media

Shammas unterhält zwar ein Linkedin-Konto, hat aber kein Profilfoto. Sein Instagram-Account mit rund 500 Followerinnen und Followern ist auf privat gestellt. Lohan hat den einzigen älteren Instagram-Post, in dem er zu sehen war, mittlerweile gelöscht.

(L'essentiel/Saskia Sutter)