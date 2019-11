T.I. lässt Jungfernhäutchen der Tochter prüfen

Artikel per Mail weiterempfehlen

An ihrem 16. Geburtstag klebte er ein Zettelchen mit einer Aufforderung an die Zimmertür seiner Tochter: «Gyno. Morgen. 9.30 Uhr», hatte T.I. (39) darauf notiert. Das schildert der Rapper und Schauspieler im Apple-Podcast «Ladies like us».

Er spreche mit seiner Tochter Deyjah nicht nur über Sex, führt er im Gespräch über seine Erziehungsmethoden weiter aus. «Wir gehen auch jährlich zum Gynäkologen, um ihr Jungfernhäutchen zu checken. Ja, ich gehe da mit.»

Seit ihrem 16. Geburtstag lässt T.I. jedes Jahr überprüfen, ob seine heute 18-jährige Tochter schon Geschlechtsverkehr hatte. Sie muss jeweils ihr schriftliches Einverständnis geben, damit der Arzt ihren Vater informieren darf. «Deyjah, die wollen, dass du das unterschreibst, damit sie mit mir Informationen teilen können. Gibt es etwas, das ich nicht erfahren soll, Herr Doktor?», schildert er das Prozedere.

«Jungfernhäutchen ist noch intakt»

Er sei vom Arzt sehr wohl darauf hingewiesen worden, dass das Jungfernhäutchen auch anderweitig verletzt werden könne, etwa durch Sport oder Fahrradfahren, so T.I. weiter. «Also sagte ich ihm, sehen Sie, Doktor, sie reitet nicht und sie fährt kein Fahrrad oder führt andere Sportarten aus. Überprüfen Sie bitte nur ihr Jungfernhäutchen und liefern Sie mir schnell die Resultate.» Der strenge Papi fügt stolz an: Er könne sagen, dass ihr Jungfernhäutchen immer noch intakt sei.

Dass sein erst 15-jähriger Sohn King indes schon sexuell aktiv sei, mache ihm nichts aus, wie er im Laufe des Gesprächs noch anfügte.

Podcast wurde entfernt

Der Podcast wurde am Dienstag veröffentlicht, wurde aber schon am Mittwoch wieder gelöscht, weil er für einen massiven Shitstorm sorgte. Auch zahlreiche Stars haben sich über die umstrittenen Aussagen in den sozialen Medien ausgelassen.

«Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute über Jungfernhäutchen sprechen. Oder über T.I.», schrieb Model Chrissy Teigen (33) auf Twitter.

Rapperin Iggy Azalea (29) habe das Interview zunächst für einen Witz gehalten, zitiert «E! News» aus ihren wieder gelöschten Tweets. «Leider meint er es todernst.» Der Rapper habe einen ernstzunehmenden Kontrollwahn und brauche eine Therapie.

Diese Twitter-Userin würde T.I. einen Neurologen empfehlen:

Der Rapper T.I. lässt jedes Jahr beim Gynäkologen überprüfen, ob das Hymen (umgangssprachlich schwachsinnigerweise Jungfernhäutchen) noch intakt ist.Ich würde ihm eher einen Gang zum Neurologen empfehlen.

