Heiratet Peter Maffay bald zum fünften Mal?

Jetzt ist es offiziell: Peter Maffay und seine vierte Ehefrau Tania sind geschiedene Leute. «Ich kann den Scheidungsbeschluss in dieser Form bestätigen», stellte Familienanwalt Rafael Barber-Llorente (68) im Gespräch mit der Bild-Zeitung klar.

Drei Jahre hat es gedauert, bis die beiden ihre Ehe auflösen konnten. Geklärt ist laut dem Blatt trotzdem nicht alles: Unterhalt, die Rechtsverhältnisse an der gemeinsamen Wohnung und Hausrat werden erst in einem weiteren Prozess besprochen. Das einstige Liebespaar war über 16 Jahre liiert. Nach ihrer Trennung folgte ein erbitterter Rosenkrieg.

Heute kommunizieren die beiden nur noch über Anwälte. Das einzige, was den Rocksänger und seine Ex noch verbindet, ist ihr gemeinsamer Sohn namens Yaris (17). Um den Trennungsgrund machte Maffay nie ein Geheimnis. Der deutsche Musiker verliebte sich in eine andere Frau. «Ich hatte im Oktober eine Begegnung, die mich sehr fasziniert hat. Daraus ist eine tiefe Zuneigung entstanden, die ich und meine neue Lebensgefährtin sehr ernst nehmen», offenbarte er im Interview mit der Bild. Maffay und seine 38 Jahre jüngere Partnerin Hendrikje haben bereits eine gemeinsame Tochter Anouk, die vor knapp zwei Jahren auf die Welt kam. Fans vermuten, dass Maffay nun seine neue Partnerin heiraten wird.

(L'essentiel/red)