Wendler neueste Aussage bringt das Netz zum Lachen

Seine kruden Verschwörungstheorien haben Michael Wendler schon einiges gekostet: Seinen Job, seinen Manager und seine Werbeaufträge. Auch die Karriere von seiner Frau Laura hat er damit ruiniert. Damit aufhören, will er aber nicht.

In den sozialen Netzwerken verbreitet der Aluhutträger weiterhin seine wirren Theorien. Jeden Tag teilt er auf Instagram ein neues Video – und das, obwohl er sich eigentlich von der Plattform verabschieden wollte. «W steht übrigens ab jetzt für Wahrheit und Widerstand», behauptet der Schlagersänger, der mit bürgerlichem Namen Michael Norberg, ursprünglich Skowronek heißt.

Auf Twitter sorgt diese Aussage für Gelächter. «Wie gut, dass #wendler nicht sein richtiger nachname ist. hatte mir schon sorgen gemacht, dass er wirklich die W(endler) - Wahrheit sagt», twittert etwa ein User. In einem anderen Kommentar schreibt ein User sarkastisch: «Und ich sag mal so das "I" in Wendler steht für Intelligenz».

Das W in #Wendler steht also jetzt für Wahrheit und Widerstand. pic.twitter.com/R50yWlJtAE — Babbedeggel (@DasJulichen) January 13, 2021

Das W beim Wendler steht übrigens jetzt laut seiner Aussage für Wahrheit und Widerstand.

Und ich sag mal so das "I" in Wendler steht für Intelligenz.#Wendler — Stefanie (@Ste_Wis_83) January 14, 2021

Eine bewusste Falschaussage in einer Eidesstattlichen Versicherung kann bis zu 3 Jahre Gefängnis bedeuten.#Wendler https://t.co/1KAeQMIFee — Christian (@PelleX) January 13, 2021

