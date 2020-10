«Wenn man mich braucht, bin ich da»

Michael Wendler hat überraschend seinen Job als Juror bei «Deutschland sucht den Superstar» hingeschmissen. Komplett aus freien Stücken, wie er betont. Mit absurden Verschwörungstheorien begründet er seinen Ausstieg und gibt der deutschen Bundesregierung die Schuld.

Konkret bedeutet das nun aber: Neben Dieter Bohlen ist wieder ein Platz frei am Jury-Pult. Bleibt der nun leer oder kommt Ersatz? Innerhalb von Augenblicken waren sich die Fans einig: Pietro Lombardi muss wieder zurück!

Zwei Staffeln lang begeisterte der Publikumsliebling die Zuschauer als Juror. Er überzeugte vor allem mit seiner ehrlichen und teilweise schrulligen Art, mit welcher sich die Zuseher schnell identifizieren konnten. Vor allem neben dem oftmals zu harten Dieter Bohlen lockerte der einstige DSDS-Sieger die Stimmung immer wieder ein wenig auf.

Versöhnung mit den Zuschauern?

Aber was sagt Pietro selbst dazu? Oliver Pocher kontaktierte den Sänger in seiner Show «Gefährlich ehrlich» und fragte ihn direkt, ob er es sich vorstellen könnte, wieder am Jury-Pult zurückzukehren. Der «Senorita»-Interpret hätte allen Grund dazu beleidigt zu sein, hatte aber eine ganz klare Antwort: «Wenn man mich braucht, dann bin ich da!»

Im Netz brach umgehend Jubel auf. So wurde RTL ohnehin dafür kritisiert, dass man sich für den Wendler als Juror entschieden hat. Nun könnte sich der Sender wieder mit den Zusehern versöhnen.

