Promis lassen sich von ihren Kindern stylen

Eigentlich lässt das ehemalige Posh Spice nur Make-up-Artist (kurz MUA genannt) Lisa Eldridge an sich rumschminken. So zum Beispiel für den Launch ihrer eigenen Kosmetikmarke Victoria Beckham Beauty oder für Fotoshootings. Aus dieser Zusammenarbeit ist so eine gute Freundschaft entstanden, dass Vic sogar mal selbst bei Lisa die Schminktools zücken durfte:

Nun sieht es aber so aus, dass die Star-Visagistin Konkurrenz bekommt. Denn um ihre neusten Lidschatten-Farbtöne aus der Lustre-Lids-Linie, Tea Rose und Honey, auf Instagram vorzustellen, vertraute Victoria Beckham voll und ganz den Schminkkünsten ihrer neunjährigen Tochter Harper.

Victorias Fans drehten nicht bloß aufgrund der neuen Farbtöne durch, sondern waren insbesondere von Harper Sevens Schminkfähigkeiten begeistert, wie folgende Kommentare zeigen: «Harper ist die beste Make-up-Artist» schrieb etwa eine Userin. Und eine andere fand: «Das Mädchen hat echt Talent».

Müssen jetzt Make-up-Artists um ihre Jobs fürchten?

Die Sache mit dem Talent sieht Oscar-Preisträgerin Charlize Theron ähnlich und ließ Visagistinnen vor gut zwei Wochen wissen, dass sie jetzt auf eine neue Make-up-Artist setzen werde:

Obwohl aus diesem Post nicht ganz klar geworden ist, ob Charlizes achtjährige Tochter Jackson oder deren vier Jahre alte Schwester August für den, zugegeben, expressiven Beauty-Look verantwortlich ist, waren die Follower und Followerinnen der Schauspielerin begeistert.

Zudem sorgte das Make-up auch unter Profis für Aufregung. Denn Katie Lee, die Visagistin, auf die Charlize normalerweise setzt, schrieb zu diesem Post den nicht ganz ernst gemeinten Kommentar: «Bitte entlassen Sie mich nicht!!!»

Auch Beyoncés Tochter schwingt den Schminkpinsel

Auch Beyoncés Make-up-Artists dürften seit Anfang Oktober wohl um ihre Anstellung fürchten. Die achtjährige Blue Ivy hat ihrer Großmutter Tina Knowles nämlich einen spooky Halloween-Look verpasst, den wir selbst bestimmt nicht so gut hinbekommen hätten.

Das findet auch der sogenannte Bey Hive und fragte sich in der Comment-Section unter anderem «Gibt es etwas, das Blue Ivy nicht tun kann?» Während eine andere Followerin schrieb: «Yasssss! Blue Ivy MUA». Wir sehen das genauso und freuen uns, dass der neue Promi-Nachwuchs endlich mal eine andere Berufsrichtung als Schauspielerei oder Modeln einzuschlagen scheint.

(L'essentiel/Irène Schäppi)