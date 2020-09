Kanye West: «Ich bin der neue Moses»

Kanye West kann es einfach nicht lassen: Der US-Rapper sorgt erneut auf Twitter für Aufsehen. Diesmal schießt er gegen Universal Music und Sony und der NBA. Er bezeichnete die beiden Branchen als «die Sklavenschiffe der heutigen Zeit».

In Zukunft wolle er sich dagegen wehren und denjenigen helfen, die von der Musikindustrie ausgenutzt werden: «Ich muss jeden Vertrag bei Universal und Sony [Music] sehen. Ich schaue nicht zu, wie meine Leute versklavt werden. Ich setze mein Leben für meine Leute aufs Spiel. Die Musikindustrie und NBA sind moderne Sklavenschiffe. Ich bin der neue Moses.»

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony



I’m not gonna watch my people be enslaved



I’m putting my life on the line for my people



The music industry and the NBA are modern day slave ships



I’m the new Moses