Mark Hamill spottet über Luke Sky Walker

Ein Kind zu einem Leben mit dem Namen «Luke Sky Walker» zu verurteilen, ist ein schlimmeres Verbrechen, als gegen Bewährungsauflagen zu verstoßen – zumindest wenn es nach «Star Wars»-Star Mark Hamill höchstpersönlich geht. Der Anlass: Die Festnahme eines 21-Jährigen aus dem US-Bundesstaat Tennessee, dessen Eltern offenbar in den 1990ern riesige Fans der Sternen-Saga waren.

The real crime here is Mr. & Mrs. Walker saddling this poor guy with that name in the first place. #MisbegottenMoniker #AlsoTooShortForAStormtrooper https://t.co/mj3GknabQQ