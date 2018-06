Daniele Negroni äußert sich zu Gewalt-​​Vorwürfen

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Nacht auf Samstag ist es zwischen Daniele Negroni und seiner Freundin Tina Neumann zu Handgreiflichkeiten gekommen. Nun äußert sich der 22-jährige DSDS-Teilnehmer gegenüber Bild.de zum Vorfall. «Ich habe Tina nicht geschlagen. Dafür habe ich einiges von ihr abbekommen. Aber ich will keine 16-Jährige anprangern. Wir waren beide sehr betrunken und sicher beide schuld am Streit.»

Er betont: «Ich bin kein Frauenschläger!» An den Grund für die Auseinandersetzung will sich Daniele schon gar nicht mehr erinnern können. Während Insta-Star Tina auf Social Media alle gemeinsamen Fotos gelöscht hat, hofft er auf eine Versöhnung: «Ich liebe sie wie keinen anderen Menschen», sagt Negroni.

(L'essentiel)