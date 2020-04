Wendler will heiraten, aber «Portemonnaie ist leer»

Schon seit Monaten kursieren Gerüchte, dass Michael Wendler seine blutjunge Freundin Laura Müller heiraten will. Nun scheint es sogar fix: Die Hochzeit soll noch dieses Jahr stattfinden. «RTL, VOX und TVNOW werden die Vorbereitungen sowie den Gang zum Traualtar exklusiv begleiten!», verkündete das Unternehmen auf seiner Webseite.

Nur vom Wendler gibt es noch keine klare Antwort. Abgesehen davon, hat er ihr noch nicht einmal die Frage aller Fragen gestellt. Warum eigentlich? Gegenüber der Bild meinte er: «Durch diese turbulenten Zeiten, durch Corona und Co, ist es natürlich im Moment auch schwierig, das ganze Ding umzusetzen. Das liegt schon alleine dran, dass alle Juweliere geschlossen haben. Damit fängt's ja schon an …»

Und da wäre noch das liebe Geld...

Doch das sei nicht der einzige Grund. «Mein Portemonnaie ist leer», gesteht der Schlagerstar. Die Corona-Krise hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. «Das ist natürlich eine Vollkatastrophe für mich als Künstler. Durch Corona fallen sehr viele Auftritte weg. Deswegen muss die Laura jetzt einfach noch ein bisschen warten, bis der Ring da ist», erklärt er weiter.

Und was meint Laura eigentlich zu einer möglichen Hochzeit? Sie ist jedenfalls nicht abgeneigt. «Er weiß auf jeden Fall, dass er den Antrag machen muss - aber das macht er auch. Der ist so, der macht das auch. Der will das auch», so die 19-Jährige.

(L'essentiel)