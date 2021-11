Japans Ex-​​Prinzessin wandert in die USA aus

Zuerst verlor sie ihren Adelstitel, nun verließ sie ihr Heimatland: Die ehemalige japanische Prinzessin Mako (30) weiß, was es heißt, alles für die große Liebe aufzugeben. Durch ihre Vermählung mit dem bürgerlichen Juristen Kei Komuro (30) Ende Oktober hat die Nichte von Kaiser Naruhito ihren Status als Royal verloren. Jetzt ist sie mit ihrer Jugendliebe in die USA gezogen, um dort ein neues Leben zu beginnen.

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stieg das Paar am Sonntag am Flughafen von Tokio in einen Linienflug nach New York. Dort wollen die beiden fortan als Bürgerliche leben. Laut dem «Time»-Magazin wird das Paar eine bescheidene Mietwohnung beziehen. Auch bei einem Besuch in der japanischen Heimat muss sich Mako künftig mit einer anderen Immobilie als dem Palast zufriedengeben: Der Anglistik-Absolventin und studierten Museologin ist es nicht mehr erlaubt, am königlichen Hof zu leben.

Weibliche Royals dürfen keine Bürgerlichen heiraten

Die Heirat der beiden hätte eigentlich schon vor Jahren stattfinden sollen. Verlobt hat sich das Paar bereits 2017. Aufgrund zahlreicher negativer Berichterstattungen, die bei Mako eine posttraumatische Belastungsstörung auslösten, wurde die Vermählung allerdings laufend verschoben.

Im Zentrum der öffentlichen Kritik stand, dass Kei Komuro zuvor in einen Geld-Skandal verwickelt war. So soll seine Mutter bei einem früheren Verlobten einen Kredit aufgenommen und nie zurückbezahlt haben.

Als weiteres Hindernis kam hinzu, dass es weiblichen Mitgliedern des japanischen Königshauses grundsätzlich nicht erlaubt ist, Bürgerliche zu heiraten. Kommt es dennoch zu einer solchen Heirat, muss der Adelstitel abgelegt werden.

«Kei ist unersetzlich für mich»

Nichts davon schien die Ex-Prinzessin jedoch von ihrem Wunsch abzubringen, ihre Jugendliebe zu heiraten. An einer Pressekonferenz im Oktober, bei der das Paar seine Hochzeit öffentlich bekanntgab, verkündete sie, dass kein anderer Weg als das Ausscheiden aus dem Palast für sie infrage gekommen sei. «Für mich ist Kei unersetzlich», sagte Mako laut «Spiegel». «Unsere Heirat ist ein notwendiger Schritt, um unsere Herzen beschützen zu können.»

Schon bei der Verlobungsverkündung 2017 schwärmte die Ex-Prinzessin von Keis Lächeln, «das so scheint wie die Sonne». Ebenso romantisch klingt es bei ihrem Ehemann. Nach der standesamtlichen Hochzeit sprach er nur in den höchsten Tönen von seiner frisch angetrauten Frau, die er bereits im Jahr 2012 an der Christian University in Tokio kennenlernte. «Ich liebe Mako. Ich habe nur ein Leben zu leben, und ich möchte es zusammen mit der Person leben, die ich liebe.»

(L'essentiel/Lara Hofer)