Dwayne Johnson samt Familie an Corona erkrankt

Der bekannte US-Schauspieler Dwayne «The Rock» Johnson richtet sich auf Instagram an seine Fans. Seine ganze Familie sei am Coronavirus erkrankt, teilt er mit. «Das war einer der schwierigsten und herausforderndsten Dinge, die wir je gemeinsam als Familie durchstehen mussten», so der Schauspieler, der vor allem aus Action-Filmen bekannt ist.

Positiv getestet wurden neben ihm auch seine Frau Lauren Hashian und die gemeinsamen Töchter Jasmine und Tiana. Die Mädchen sind erst vier und zwei Jahre alt. Johnson sagt, er habe noch nie etwas Vergleichbares wie das Coronavirus erlebt: «Und ich habe einiges durchgemacht in der Vergangenheit!», so Johnson.

«Positiv auf Corona getestet zu werden, ist etwas ganz anderes als zum Beispiel eine schlimme Verletzung zu überstehen, obdachlos zu werden oder pleite zu sein – was mir mehr als nur ein paar Mal passierte», fügt der Schauspieler an. Gleichzeitig beruhigte er seine Fans: Er und seine Familie befänden sich auf dem Weg der Besserung.

(L'essentiel/Reto Heimann)