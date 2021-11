Am Wochenende feierte Influencerin Lauren Perez Hochzeit. Unter den berühmten Gästen waren auch ihre engsten Freundinnen: Hailey Bieber, Bella Hadid und Kendall Jenner. Kendall und Lauren sind seit Jahren befreundet, kein Wunder also, wählte Lauren sie zusammen mit Bella Hadid als ihre Trauzeugin.

Lauren Perez entschied sich für ein traditionelles Hochzeitskleid, schulterfrei und mit viel Tüll. Für ihre Trauzeuginnen ließ sie blaue Seidenkleider designen, klassisch und eher schlicht.

Bildstrecke: Kendall Jenners Hochzeits-Outfit erzürnt das Netz

Stiehlt Kendall der Braut die Show?

Nach der Zeremonie folgte die Party und ein Outfitwechsel. Kendall Jenner hatte sich das Stichwort «Party» offensichtlich zu Herzen genommen und sich für ein sexy Cut-Out-Kleid von Mônot entschieden. Ein tiefer Ausschnitt ist bei diesem Kleid nur der Vorname: Das Kleid ist bauchfrei, zeigt Underboobs und betont den Po.

Auf den WC-Selfies des Abends ist zu sehen, dass Kendall neben ihren Besties klar heraussticht.

Im Internet sorgt Kendalls Look für Kritik und wird, etwa auf Twitter, heiß diskutiert:

«Wenn jemand in einem Kleid wie dem von Kendall zu meiner Hochzeit erscheint, werfe ich die Person höchstpersönlich raus», schreibt ein User. Eine andere Userin kommentiert: «Ich kann einfach nicht aufhören, darüber nachzudenken, dass so ein Kleid überhaupt existiert. Und dass Kendall das dann auch noch an eine Hochzeit anzieht».

Userin Sophie verteidigt Kendall: «Wenn die Braut kein Problem mit Kendalls Kleid hat, sollte sich niemand einmischen. Kendall ist erwachsen und kann tragen, was immer sie möchte. Ernsthaft jetzt.»

Zugegeben – es ist nicht immer einfach, das perfekte Outfit als Hochzeitsgast zu finden. Bitte keine Weiß-, und Crème-Töne, Schwarz ist auch nicht immer erwünscht, elegant, aber nicht zu auffällig soll es sein, schmeichelhaft, aber nicht zu sexy: Uff! Ein Hingucker war Kendalls Kleid auf jeden Fall – und sie fühlte sich sichtlich wohl darin. Eigentlich die beste Voraussetzung für eine gute Party. Oder was findest du?

