Kylie folgt Jordyn nicht mehr auf Instagram

Es gibt Ärger im Promiparadies: Am Montag wurde bekannt, dass Tristan Thompson (27) seine Freundin Khloé Kardashian (34) erneut betrogen haben soll. Er soll mit Kylie Jenners bester Freundin Jordyn Woods (21) herumgeknutscht haben.

Seit die Fremdgehgerüchte ans Licht kamen, überschlugen sich die Ereignisse. Wir fassen zusammen, was seither geschehen ist.

Tristan war am Valentinstag an einer Single-Party

Bevor er am Sonntag an einer Party mit Jordyn Woods anbandelte, soll Tristan Thompson laut Daily Mail bereits am vergangenen Donnerstagabend (Valentinstag) an einer Single-Party gewesen sein. Dort wurde er laut einer Quelle dabei gesichtet, wie er ausgelassen flirtete und mit zwei Frauen in einem Schlafzimmer verschwand.

Am gleichen Tag hatte Khloé auf Instagram noch ein Bild von einem Blumenbouquet aus pinkfarbenen und roten Rosen gepostet. Es ist naheliegend, dass es ein Valentinstagsgeschenk von Tristan war.

Schlussstriche auf Social Media

Überraschenderweise folgt Khloé sowohl ihrem Ex Tristan als auch Jordyn Woods auf Instagram noch. Kim Kardashian ist die Erste aus dem Kardashian-Jenner-Clan, die Tristan und Jordyn nicht mehr auf Instagram folgt und damit ein klares Zeichen setzt. Kendall folgt lediglich Tristan nicht mehr, Kylie folgt nur Jordyn nicht mehr auf Instagram.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Kim dem NBA-Basketballspieler nicht mehr auf Instagram folgt: Bereits bei den Fremdgehgerüchten im April 2018 war dies der Fall gewesen, worauf er sie blockierte.

Auf Instagram postete das Promi-Portal «Hollywoodunlocked» ein Video, in dem der erneute Seitensprung von Tristan angesprochen wird. Khloé kommentierte den Post mit mehreren «sprechenden» Emojis. Es bleibt offen, ob sie die Meldungen damit bestätigt oder als heiße Luft abtut.

Auszug aus der Luxus-WG

Laut Daily Mail soll Jordyn Woods jetzt aus Kylies Villa ausgezogen sein und wieder bei ihrer Mutter leben. Eine Quelle bestätigte gegenüber dem Promiportal People.com, dass es für Jordyn «eine schwierige Zeit» sei; sie sei «am Boden zerstört».

Dass ihr ihre beste Freundin Kylie auf Instagram nicht mehr folgt und Jordyn jetzt auch noch auszieht, könnte das Ende ihrer Freundschaft bedeuten.

Khloé zeigt sich der Öffentlichkeit

Verkriechen will sich Khloé trotz Liebeskummer nicht: Gestern zeigte sie sich an einem Fashion-Event in Los Angeles, an dem sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin Malika Haqq (35) im Partnerlook erschien.

Es war Khloés erster öffentlicher Auftritt seit der Trennung. Ein Lächeln setzte sie nicht auf – verständlich nach dem ganzen Drama.

(L'essentiel/afa)