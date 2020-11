Was passiert jetzt mit Wendlers Ehefrau Laura?

Markus Krampe war noch einer der wenigen, die zu Michael Wendler (48) hielten. Jetzt zog auch er die Reißleine: Wendlers Manager hat die Zusammenarbeit mit dem Schlagerstar beendet.

«Als ich in letzter Zeit versucht habe, die Scherben zusammenzufegen, habe ich viele Dinge herausgefunden, die so brisant sind und ich so niemals erwartet hätte und die ich nicht nur als Manager, sondern auch als Freund nicht mehr vertreten kann», sagte er am Sonntag in einem Videostatement. Eine Künstler-Manager-Beziehung lebe aber stets von Vertrauen – und dieses sei «leider nicht mehr gegeben».

Krampe will Lauras Manager bleiben

Wie es um die Zusammenarbeit mit Laura Müller (20) steht, sagte er allerdings nicht. Krampe war nämlich nicht nur Wendlers Manager, sondern arbeitete ebenso für dessen Ehefrau – und diese hat seit Wendlers Outing als Corona-Verschwörungstheoretiker ebenfalls viele Engagements und Verträge verloren.

Ist sie nun wegen der Eskapaden ihres Mannes auch noch ihren Manager los? Jein. «Ich hatte mit Laura immer ein super Verhältnis, wir haben viele gute Dinge zusammen auf die Beine gestellt», sagt Krampe gegenüber Bild.de, «ich würde sie gerne weiter betreuen.»

«Ich befürchte, Wendler entscheidet»

Um ihre beruflichen Möglichkeiten auszuschöpfen, müsse sich Laura allerdings von Wendlers umstrittenen Ansichten distanzieren. «Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass ihr Mann da noch mitspielt», zweifelt Krampe. Am Ende müsse sie das jetzt selbst entscheiden – «und ich befürchte, das macht dann ihr Mann für sie».

Seit sich Michael Wendler Anfang Oktober öffentlich als Corona-Verschwörungstheoretiker geoutet hat, hat sich Laura erst einmal zum Skandal geäußert. Und dabei keine klare Position bezogen: «Bezüglich des Themas Corona bin ich wie die Schweiz – neutral und unpolitisch», sagte sie.

(L'essentiel/Katja Fischer)