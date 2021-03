Thiry scheffelt ein Vermögen als Influencer

Angedeutet hatte es sich bereits 2017 in «Koh-Lanta Kambodscha», als Dylan Thiry in seinen Gucci-Loafers im Dschungel landete. Seit seinem Abenteuer bei der Reality-TV-Show bei TF1 hat der Luxemburger Dylan Thiry einen weiten Weg zurückgelegt. Nach weiteren Reality-TV-Auftritten wie «Les princes et les princesses de l’amour» (Die Prinzen und Prinzessinnen der Liebe) oder «La villa des cœurs brisés 6» (Villa der gebrochenen Herzen 6), die derzeit auf TFX ausgestrahlt werden, ist der 26-jährige Luxemburger auch als «Influencer» erfolgreich.

Mit seinen 785.000 Followern auf Instagram, nutzt der junge Mann seinen Ruhm, um sein Bankkonto zu füllen. In Dubai kutschiert Dylan nun am Steuer seines Mercedes G500 aus Marmorimitat in Gold herum. «Es gibt Monate, da mache ich ein Product Placement für 18.000 Euro, andere für 40.000... Das variiert ständig», verrät er dem Magazin GQ. Dylan, der das ganze Jahr über ein luxuriöses Hotelzimmer mietet, schätzt sein Jahreseinkommen auf «fast 600.000 Euro». Der Grund, warum es in die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten gezogen hat – wie viele andere Reality-TV-Stars – ist «hauptsächlich wegen der Steuern». Dort gibt es keine Körperschafts- oder Einkommenssteuer.

Dieser luxuriöse Lebensstil hat jedoch einen hohen Preis. Die Tatsache, sich ständig in den sozialen Netzwerken zur Schau zu stellen, lastet auf der Seele. «Es ist schwer. In Wirklichkeit bin ich ziemlich bescheiden, und ich musste mich gegen das stellen, was ich wirklich bin. Sonst folgt Dir niemand und keiner kennt Dich», klagt er, «selbst wenn Sie sich von Ihrer Freundin trennen, ist man genötigt, dies öffentlich zu tun.»

(L'essentiel/lja)