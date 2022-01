Ronaldos Freundin zeigt ihren Babybauch

In knapp zwei Monaten begrüßen Cristiano Ronaldo (36) und seine Freundin Georgina Rodriguez Kind Nummer fünf und sechs. Das Paar erwartet Zwillinge – ein Junge und ein Mädchen, wie sie bereits auf Instagram verraten haben. Nun präsentiert die 27-Jährige ganz stolz ihren siebenmonatigen Babybauch auf Instagram.

Auf dem neuen und etwas verschwommenen Schnappschuss zeigt sich Georgina, deren eigene Reality-Show «I am Georgina» am 27. Januar auf Netflix startet, in einem schwarzen legeren Outfit. Ihre Hand platziert sie dabei stolz auf ihren Babybauch. Darunter kommentiert die werdende Mutter auf Spanisch: «Drei Herzen».

«Wir können es kaum erwarten»

Neben den Zwillingen Eva und Mateo (4), seinem ältesten Sohn Cristiano Ronaldo Jr. (11) – alle von Leihmüttern – und der bisher einzigen gemeinsamen Tochter Alana Martina (4) wird die Familie mit der Geburt der Zwillinge nun auf acht Personen ansteigen.

Die Babynews verkündete Ronaldo Ende Oktober mit einem Pärli-Foto und dem Ultraschall-Bild in der Hand auf Instagram. Dazu schrieb er: «Es freut uns, zu verkünden, dass wir Zwillinge bekommen. Unsere Herzen sind voller Liebe – wir können es kaum erwarten, euch kennenzulernen.»

Familie lebt in Manchester

Anfang November postete Georgina Rodriguez dann ein Foto von einem Ultraschalltermin. Laut dem spanischen Magazin «Hola» soll sich das spanisch-argentinische Model zu diesem Zeitpunkt angeblich in der zwölften Schwangerschaftswoche befunden haben.

Cristiano Ronaldo ist seit 2016 mit dem argentinischen Model zusammen, sie sind aber bislang nicht verheiratet. Die Familie lebt aktuell in Manchester, wo Ronaldo beim Club Manchester United spielt.

(L'essentiel/Katrin Ofner)