Not-​​OP: Marc Terenzi ist gestürzt

Eigentlich sollte Marc Terenzi Anfang Oktober mit den Sixx-Paxx-Strippern auf Tour gehen. Doch nun liegt der 41-Jährige im Krankenhaus. «Ich habe etwas geschafft, was die Ärzte in ihren Karrieren so bislang auch noch nicht gesehen haben. Ich habe die lange Sehne meines Fußes in zwei Teile gerissen», erzählte der Ex-Mann von Sarah Connor der Bild-Zeitung.

«Ich hörte ein 'POP' in meinem Fuß»

Der ehemalige Dschungelkönig hatte sich verletzt, als er aus seinem Wohnmobil aussteigen wollte. Dabei sei er auf dem Bordstein umgeknickt: «Ich hörte ein 'POP' in meinem Fuß. (...) Es ist keines der Bänder gerissen, was irgendwie unglaublich ist», erklärt er.

Terenzi wurde notoperiert

Weil mit seinen Zehen «etwas nicht stimmte», musste er trotzdem notoperiert werden. Inzwischen geht es Terenzi besser. «Die OP war erfolgreich, es wird besser. Jetzt erstmal Wiederaufbau und dann gucken wir, was wir machen.» Ob er mit den Sixx Paxx auftreten kann, ist dennoch ungewiss.

(L'essentiel)