Rita Ora zahlt für illegale Party 12.000 Euro

Zum Dreißigsten eine Feier mit 30 Freunden: Was normalerweise nach einer intimen kleinen Geburtstagsparty klingt, ist in Zeiten von Corona fast schon eine Massenveranstaltung. Wenn sich das Land der Location sogar noch im Teil-Lockdown befindet, auch noch eine illegale.

Es dauerte deshalb nicht lange, bis die Polizei am Samstag bei der Geburtstagsfeier von Sängerin Rita Ora (30) auftauchte. Scotland Yard bestätigt laut The Sun, gegen 21 Uhr zu einer Adresse im Londoner Stadtteil Notting Hill gerufen worden zu sein, wo gegen die geltenden Corona-Regeln verstoßen worden sei.

Polizisten schaffen es nicht ins Lokal

Zahlreiche Bilder, die der britischen Zeitung vorliegen, zeigen die Szenerie des folgenschweren Abends: Promi-Freunde wie Supermodel Cara Delevingne (28), deren Schwester Poppy (34) und Familienmitglieder wie Oras Schwester Elena (32) versammeln sich im Londoner Casa Cruz, um die Sängerin zu feiern. Mit Alkoholflaschen und teilweise mit Gesichtsmasken ausgerüstet, treten sie durch den Hintereingang ins In-Restaurant ein.

Weitere Fotos belegen, wie zwei Polizeibeamte durch die Fenster des Lokals spähen und einen Augenschein von der Privatparty nehmen. Sie hätten an die Fensterscheiben und Türen geklopft, weil sie es nicht ins Restaurant geschafft hätten, heißt es. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sie aber nicht bemerkt. Und der Chef des Casa Cruz bestehe darauf, nichts von der Veranstaltung gewusst zu haben.

«Da war eine Reihe von Gästen, die alle sehr glamourös gekleidet waren und das Gebäude durch den Hintereingang betraten, während die Security vorne sicherstellte, dass niemand anderes reinging», berichtet ein Informant. «Es dauerte bis in die frühen Morgenstunden.»

«Tut mir zutiefst leid»

Auch Rita Ora selbst postete einige Fotos und Videos von ihrem Geburtstag – ob die Aufnahmen aber an ihrer Privatparty aufgenommen wurden, ist unklar:

Zwei Tage und zahlreiche Schlagzeilen später schlägt sie auf ihrem Insta-Account einen anderen Ton an – und gibt sich reumütig. «Ich habe einige Freunde getroffen, um meinen 30. Geburtstag zu feiern», bezieht sie in ihrer Instagram-Story Stellung. «Es war eine spontane Entscheidung, die unter der falschen Annahme getroffen wurde, dass wir bald aus dem Lockdown kommen und dies in Ordnung wäre.»

Dann folgt eine offizielle Entschuldigung: Es tue ihr «zutiefst leid, die Regeln gebrochen» zu haben. Sie verstehe, dass die Aktion ein Risiko für andere sei, und übernehme die «volle Verantwortung» dafür. «Auch wenn es das nicht wiedergutmacht, möchte ich mich aufrichtig entschuldigen.»

Laut Insidern will Ora nun freiwillig umgerechnet rund 12.000 Euro Strafe zahlen.

(L'essentiel/Katja Fischer)