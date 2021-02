Jay-​​Z verkauft Hälfte seiner Champagner-​​Firma

Jay-Z (51) ist nicht nur erster Rap-Milliardär der Geschichte – er ist auch erfolgreicher Geschäftsmann im Champagner-Geschäft. Bei der Marke Armand de Brignac, die unter dem Kultnamen «Ace of Spades» erfolgreich ist, stieg er 2006 ein, 2014 übernahm er sie komplett. Jetzt hat er 50 Prozent seiner Anteile verkauft: an den Luxus-Konzern LVMH, der bereits Edel-Marken wie Moët & Chandon und Dom Pérignon im Portfolio führt.

Jay-Z habe es verstanden, neue Kundengruppen für hochpreisigen Champagner durch kreative Kommunikation zu erschließen, teilt Philippe Schaus von LVMH laut Faz.net mit. Jetzt könne man ihm mit einem globalen Vertriebsnetz helfen, den Champagner in aller Welt zu verkaufen. Angaben über den Kaufpreis gibt es nicht.

Champagner-Promo in Musikvideos

Jay-Zs Champagner-Geschäft florierte: 2019 soll er eine halbe Million Flaschen des edlen Getränks – eine gibt es für rund 250 Euro – verkauft haben. In seinem Musikvideo «Show Me What You Got» hatte er die Marke erstmals öffentlich platziert, er verkaufte den Champagner zudem auch in seinen eigenen Clubs. Support gabs ebenso aus der eigenen Familie: Ehefrau Beyoncé (39) promotete die Marke in einem ihrer Musik-Alben.

Neben seiner Champagner-Marke besitzt Jay-Z ein Musikproduktions-Unternehmen, eine Fashion-Linie und verschiedene Restaurants. Zuletzt sorgte er durch einen gemeinsamen Bitcoin-Stiftungsfond mit Twitter-Chef Jack Dorsey sowie einer Investition in eine Cannabis-Firma für Schlagzeilen.

(L'essentiel/Katja Fischer)